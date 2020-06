Aste, riaperte le visite a due immobili di proprietà comunale

Viste le numerose richieste di informazioni pervenute agli uffici tecnici relative alla pubblicazione di bandi per l’alienazione di due beni immobili di proprietà dell’Ente Pubblico, il Comune di Cesenatico ha comunicato le date in cui sarà possibile prendere visione dei due edifici.

Il primo appuntamento per visitare l’appartamento di via Sozzi n.25 è previsto per giovedì 18 giugno (ore 10) davanti all’abitazione stessa; nella stessa giornata sarà possibile visitare anche l’appartamento sito in via Campone Sala n.493 (alle ore 11).

Il secondo appuntamento per visitare l’appartamento sito in via Sozzi n.25 è previsto per giovedì 25 giugno (ore 10) davanti all’abitazione stessa; nella stessa giornata sarà possibile visitare anche l’appartamento sito in via Campone Sala n.493 (ore 11). Il Comune invita gli interessati a visionare gli immobili di comunicarlo in anticipo alla dr.ssa Nicoletta Lugnani (0547/79307) nicoletta.lugnani@comune.cesenatico.fc.it

Inoltre raccomanda di prendere visione della documentazione relativa ai bandi prima di partecipare alle visite in modo che i tecnici comunali possano rispondere alle richieste direttamente in loco. Il Comune ricorda che l’asta, per ogni singolo bando, si svolgerà con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta, e verrà aggiudicata, per ogni singolo bando, all’offerta economicamente più elevata, in aumento rispetto al prezzo a base d’asta e sarà tenuta ad unico esperimento risultando l’aggiudicazione definitiva ad unico incanto. L’aggiudicazione, per ogni singolo bando, avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

La documentazione degli interessati dovrà pervenire al Comune di Cesenatico entro il 30 giugno 2020. I bandi integrali sono consultabili sul sito del Comune di Cesenatico. Per ulteriori informazioni e per visionare gli atti, gli interessati potranno rivolgersi, su appuntamento, all’Ufficio Patrimonio del Comune di Cesenatico (0547/79307).