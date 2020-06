Partiti i lavori per lo Skate Park di Cesenatico. Ecco come sarà

Martedì scorso sono partiti i lavori per la realizzazione dello Skate Park di Cesenatico all’interno del Parco di Levante, un progetto e un’opera attesa da anni da Cesenatico. La Romagna sta diventando negli anni un punto di riferimento per i giovani skater e con questo nuovo polo Cesenatico è pronta a entrare direttamente tra le località protagoniste del divertimento e degli allenamenti di adulti e ragazzi. All’interno della provincia di Forlì-Cesena non sono disponibili strutture di allenamento come quella che verrà realizzata a Cesenatico e proprio l’unicità del progetto con una “Bowl” (vasca) rende l’opera ancora più importante e attrattiva.

I lavori.

Proprio in questi giorni sono partiti ufficialmente i lavori dopo che la Giunta Comunale già da tempo aveva approvato il progetto di fattibilità redatto dallo studio tecnico associato Lotti & Partners. L’investimento dell’amministrazione è stato di 125.000 euro iva inclusa a cui vanno sommati i costi di progettazione pari a circa 12.000 euro. La conformazione dell’impianto lo renderà adatto a ogni di livello di utenza, dagli skater più inesperti fino agli agonisti e questo per rendere lo Skate Park inclusivo, con lo scopo di conferirgli anche valenza dal punto di vista della socialità e dell’aggregazione. La zona individuata all’interno del Parco di Levante è stata quella lungo viale dei Mille, adiacente al liceo scientifico. Un tratto ben visibile dalla strada, ma allo stesso tempo poco utilizzato dagli utenti del bellissimo parco. Per questo lo Skate Park avrà anche il ruolo di valorizzare ulteriormente uno dei polmoni della città.