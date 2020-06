Cesenatico xl, via a isola pedonale nelle vie del centro

Questa sera (dalle ore 19) debuttano ufficialmente le nuove isole pedonali che il Comune ha introdotto per integrare l’iniziativa “Cesenatico XL”.

Sarà interdetta al traffico veicolare via Fiorentini (nel tratto che va da via Leonardo da Vinci all’intersezione con via Fratelli Sintoni), viale Mazzini (da via Succi al porto canale) e via Saffi (dal porto canale a Largo Capuccini).

La pedonalizzazione si concluderà a mezzanotte. Il Comune sta valutando anche di anticipare la data di inizio della storica isola pedonale di viale Carducci, solitamente attiva in luglio e agosto, provando a estenderla anche per un tratto più ampio rispetto a quello tradizionale.

La nuova ordinanza prevede anche l’istituzione del doppio senso di marcia, con obbligo di dare la precedenza per i veicoli che da via Mazzini si immettono in via Magrini dove c’è la Casa protetta degli anziani, oppure proseguono in direzione Ravenna. Disposto infine il doppio senso di marcia con obbligo di dare precedenza per i veicoli transitanti in via Fratelli Sintoni, nel tratto da via Fiorentini a via Marconi, sempre dalle 19 a mezzanotte.