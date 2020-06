Mercati rionali ancora sospesi fino al 21 giugno

Il Sindaco Matteo Gozzoli ha firmato una nuova ordinanza comunale che proroga la sospensione dei mercati rionali fino al 21 giugno 2020 compreso per fronteggiare l’emergenza sanitaria.

I mercati rionali interessati sono: Mercato rionale Centro, previsto nella giornata di lunedì sera in via Abba; Mercato rionale Valverde, previsto nella giornata di martedì mattina, in via Mantegna; Mercato rionale Ponente diurno, previsto nella giornata di mercoledì mattina, in via Sciesa; Mercato rionale Ponente serale, previsto nella giornata di mercoledì sera, in via Vespucci; Mercato rionale Villamarina, previsto nella giornata di giovedì sera, in via Torricelli.