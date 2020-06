Bonaccini “corregge” Conte: discoteche aperte da venerdì

C’è una buona ed una cattiva notizia per le discoteche romagnole. La buona è che, come era lecito attendersi, il presidente dell’Emilia Romagna Bonaccini ha anticipato la data di apertura delle discoteche (fissata dal Premier Conte per il 15 luglio), decretando che – già venerdì prossimo (19 giugno) – si potrà tornare finalmente a ballare.

La “brutta notizia”, invece, è che il Governatore ha ribadito che dovranno essere rispettate “le linee guida per le discoteche recepite nel provvedimento e solo negli spazi esterni”. Questo significa che resta confermata la norma che impone di ballare in pista a due metri di distanza. Una misura obiettivamente inconcepibile, soprattutto se rapportata a ciò che accade in altre tipologie di locali, dove la distanza sociale è fissata ad un metro.