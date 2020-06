Discoteche, la mappa post-Covid del mondo della notte

L’avevano detto: dopo quasi 4 mesi di lockdown niente sarà più come prima. Soprattutto nel mondo della notte.

Col senno di poi, avevano ragione perché, malgrado il via libera alle discoteche di venerdì prossimo – tra chiusure e conversioni – il risiko dei locali notturni della riviera romagnola sarà molto diverso da come l’avevamo lasciato. Colpa del Covid, certo, ma anche di un Governo che per le imprese del divertimento non ha previsto né aiuti né ammortizzatori.

Riapriranno (a fine giugno?) le Indie di Cervia, anche se il titolare Maicol Ucci, in questi giorni, ha espresso tutte le sue perplessità sulla distanza di due metri da mantenere sulla pista da ballo. Stessi dubbi espressi da Massimo Casanova che riaprirà Villa Papeete anche se, ad oggi, una data ufficiale ancora non c’è. Il Pineta di Milano Marittima, invece, dovrebbe riaprire già dal 19 giugno, ma anche in questo caso, a parte qualche story su instagram che reclamizza la “Noche Peligrosa” del venerdì, manca ancora una comunicazione ufficiale.

Dal territorio riminese le notizie peggiori: non riaprirà il Cocoricò di Riccione (il restyling rimasto bloccato nel lockdown terminerà solo fra due mesi), così come l’Altromondo che, non potendo contare su spazi all’aperto, ha già dato appuntamento a tutti all’estate 2021.

A Rimini non riaprirà neppure lo storico “Carnaby” tanto amato dai turisti e dalle turiste stranieri. Una discoteca multipiano, ma al chiuso. Impossibile, quindi, riaprire con le nuove norme. A Misano, invece, in molti – stufi del continuo rimpallo sulle date – hanno preferito darci un taglio ed optare per una riconversione dei loro locali. Adriatico Byblos, Peter Pan, Villa delle Rose e Living riapriranno come ogni estate ma, questa volta, senza balli. La pista si trasformerà infatti in un’arena lounge con sedute distanziate e da prenotare, dove poter cenare o assistere – drink alla mano – a concerti e spettacoli.