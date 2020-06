In barca sì, ma con gusto e… sicurezza

In barca sì, ma senza dimenticare accessori di design e infrangibili. Alberto e Alessandro di Nautica e Pesca presentano un brand nato per la nautica, ma che sta spopolando anche in altri ambiti: Marine Business.

A bordo, sulla terrazza e in giardino, materiali infrangibili, piatti da tavola in melamina, vetri sintetici antiurto, lenzuola e asciugamani per la barca e la casa. Tutto questo è Marine Business: una marca top gamma che offre prodotti di qualità con novità 2020. Piatti, bicchieri, ciotole, contenitori, bicchieri da portata, posate, tovaglie… tutto in sicurezza.

Nautica e Pesca, in viale Caboto 11 a Cesenatico, ha scelto Marine Business e la sua ampia gamma di prodotti di altissima qualità.

Gli accessori sono tutti realizzati in melamina, un materiale altamente resistente scoperto nel 1834 dal chimico tedesco Liebig. Resistenza sì, ma senza dimenticare il design delle decorazioni e delle lavorazioni dei materiali. Uno stile raffinato e casual perfetto sia per la nautica che per la camperistica e l’outdoor.