Un grande murales in ricordo di Marco Pantani

“Marco non è più tra noi da 16 anni, ma per i cesenaticensi che lo hanno conosciuto e per tutti i tifosi che lo hanno amato è come se le emozioni sportive e umane che ci ha regalato, ci dessero ancora forza. Ecco perché abbiamo deciso di ricordarlo proprio in quest’anno così particolare che ci avrebbe dovuto regalare una stagione aperta alla tappa del Giro d’Italia, corsa lungo le strade della Nove Colli e che invece, fino ad ora, ci ha offerto solo le incertezze e le paure derivate dal Covid-19. Noi imprenditori di Cesenatico sappiamo di dover pensare positivo, offrendo simboli della nostra voglia di ripartire, come lui l’ha fatto tante volte, nella sua vita da ciclista”.

Così Dagmer Senni, titolare dell’Eurohotel, che ha riaperto in questi giorni, ha anticipato l’inaugurazione del murales creato a ricordo di Marco Pantani all’esterno dell’albergo in Viale Carducci 227.

Il murales, che ritrae Marco Pantani durante il vittorioso Tour de France del 1998, ha una dimensione di 3,40 per 2,50 metri (con 5 livelli di grigio che vanno dal bianco al nero). E’ stato realizzato dall’artista Valda, in collaborazione con Mr Slurp.

All’inaugurazione, alla quale hanno partecipato il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli, e Paolo Pantani, babbo di Marco, l’emozione era palpabile e più d’uno ha ricordato la frase di Gianni Mura, grande giornalista scomparso il 21 marzo scorso: “Un giorno, al Tour, gli avevo chiesto: ‘Perché vai così forte in salita?’. E lui ci aveva pensato un attimo e aveva risposto, questo non riesco a dimenticarlo: ‘Per abbreviare la mia agonia’”.

Probabilmente questo murales si aggiungerà ai luoghi (il Museo Pantani, la tomba di Marco al cimitero di Cesenatico, la statua che lo ritrae in bicicletta in piazzale Marconi) dedicati al Pirata.

L’accesso al murales – realizzato sul muro prospicente l’Eurohotel – sarà consentito gratuitamente a tutti, così come sarà offerta la possibilità di fotografarlo.