Bonaccini e Corsini: “Il turismo in Romagna deve arrivare fino ad ottobre”

La stagione turistica in Riviera romagnola è “tutt’altro che persa”, l’Emilia-Romagna “con le sue bellezze può farcela”. Ne sono convinti il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini e l’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini, che ieri – accompagnati dal sindaco di Cervia Massimo Medri – hanno incontrato commercianti e operatori turistici a Milano Marittima.

La Riviera romagnola “è in grado di offrire una vacanza in sicurezza, garantendo come sempre qualità, ospitalità e prezzi competitivi. E ci sono buone probabilità che la voglia di vacanza degli italiani si trasformi in prenotazioni per luglio e agosto”, sottolineano. In questi giorni poi, è partita una campagna di comunicazione sulle reti televisive nazionali per promuovere le vacanze in Romagna, un investimento da quasi tre milioni di euro, che guarda anche all’estero.

“Sono certo che questa intensa campagna di comunicazione possa portare l’Emilia-Romagna ad avere una buona stagione. La Regione – sottolinea Bonaccini – si è impegnata sui grandi eventi con l’obiettivo di allungare la stagione fino a settembre e ottobre grazie alle manifestazioni sportive e culturali. Abbiamo raddoppiato il moto mondiale di Misano Adriatico, il giro d’Italia è stato posticipato ad ottobre ma potrà dare tante presenze turistiche, l’Ironman è una delle manifestazioni più importanti d’Italia, e si tiene qui. E lo stesso impegno, anche sulla comunicazione, ci sarà per il nostro Appennino, le nostre città d’arte, i nostri itinerari e cammini, tutte le bellezze dell’Emilia-Romagna”.