Donatori di sangue, l’appello della Regione

Sono 138.241 i donatori di sangue in Emilia-Romagna (età media 40-45 anni) che nel 2019 hanno consentito di raccogliere 214.103 unità di sangue.

In occasione della Giornata mondiale – in programma oggi (domenica 14 giugno) – la Regione lancia la nuova campagna estiva per le donazioni. Testimonial saranno i donatori: donne e uomini, lavoratori e studenti, persone comuni che hanno condiviso questa scelta altruistica.

‘Continuiamo a donare il sangue in sicurezza. Noi non ci fermiamo!’ è il messaggio – diffuso attraverso locandine, opuscoli, manifesti e post sui social network – per spingere la cittadinanza alle donazioni in un periodo in cui – avvertono le autorità sanitarie – “c’è particolarmente bisogno di sangue”. In evidenza l’aspetto della sicurezza per eventuali dubbi e timori legati all’emergenza coronavirus. Chi vorrà iniziare o continuare a donare sangue potrà farlo in sicurezza, assicura l’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini.

L’indice di donazione in regione, cioè il numero di donazioni effettuate ogni mille abitanti, è stato nel 2019 di 62,5, in aumento rispetto all’anno precedente e a fronte di una quota nazionale pari a 49,4.

Buoni anche i dati del primo quadrimestre 2020: nonostante la situazione di emergenza epidemiologica, si è continuato a donare e sono state raccolte 64.637 unità di sangue intero (solo -9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno).