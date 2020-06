Gli auguri di una mamma ai maturandi 2020

Riceviamo e pubblichiamo

Era il 23 febbraio 2020… sembrava solo una settimana di vacanza prima della grande prova. Invece no, a colpi di Dpcm, sono trascorsi i giorni, le settimane ed i mesi. Ed oggi, saltando a piè pari un intero quadrimestre, siete arrivati al “grande giorno” restando a casa da scuola.

Inizia la maturità scolastica, dopo che molti di voi, crescendo nelle rinunce e nelle privazioni, hanno già raggiunto la “maturità della vita”.

Sì perché è stato un periodo che vi ha tolto tutto: lo stare insieme, i primi amori, lo sport, gli amici del cuore, la tanto agognata “festa dei 100 giorni”. Insomma la libertà.

Mille divieti che avete affrontato senza mai lamentarvi, contenendo la ribellione tipica della vostra età con la consapevolezza di aver perso un’intera stagione della vostra vita. Che vi riprenderete certo, ma lasciandovi alle spalle un po’ di cocci e qualche rimpianto.

Avete convissuto con l’assurdità del vostro quotidiano con le video-lezioni in pigiama, gli occhi pieni di sonno perché la sera precedente avevate fatto le ore piccole davanti alla Play station o in chat fra di voi. Avete accettato di stare rinchiusi in casa, avete compreso l’emergenza sanitaria affrontandola con pazienza, responsabilità e silenzio.

Per tutte queste ragioni la vostra maturità va ben oltre quella scolastica. Ora è giunto il momento di riprendervi la vostra vita… osate, superate i confini, siate audaci a costo di sbagliare, perdonate e siate grati, anche alla pandemia se necessario. Avete vinto voi, noi “grandi” dovremmo ricordarcelo ogni giorno.

Buona vita maturandi 2020 Classe 5ª CS Liceo Righi Cesena.

Firmato da una donna che, in questo momento, si sente mamma di tutti voi. Un ringraziamento speciale e affettuoso va ai professori che vi hanno accompagnato in questo anno particolare, non deve essere stato semplice nemmeno per loro. Senza dimenticare tutti gli altri docenti che si sono susseguiti in questi cinque anni e che, nel loro piccolo, hanno contribuito a fare di voi dei piccoli grandi uomini.