IMU: “Cesenatico non ha previsto nulla”

“Cesenatico è tra i pochi Comuni, nel circondario e non solo, che non ha deliberato di azzerare sanzioni e interessi qualora il versamento della prima rata IMU pervenga oltre il 16 giugno (data fissata per legge per l’acconto). Ultimi in ordine di tempo a prevedere la possibilità di ritardo nel pagamento (fino al 30 settembre) sono stati i comuni di Cesena e San Mauro”. Questo l’intervento dei consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle, Giuliano Fattori e Jessica Amadio.

“Cesenatico non ha previsto nulla – tuonano i consiglieri pentastellati – Come Movimento 5 Stelle abbiamo aspettato per capire le intenzioni dell’amministrazione PD-PRI, brava a spiegare attraverso il sindaco con dirette Facebook le ordinanze altrui, ma quando si tratta di prendere decisioni proprie si sbaglia completamente l’intento come nell’ordinanza sulla vendita d’asporto di alcoolici oppure rimane in silenzio difronte ad una collettività in difficoltà che attende sostegno e linee chiare dal comune. Visto il forte immobilismo e la carenza di idee, sosteniamo che non farebbe male il sindaco Gozzoli a interpellare le opposizioni e ad ascoltarle attraverso il consiglio comunale che da gennaio 2020 si è riunito 3 volte!”.