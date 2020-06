Mascherina, gel e guanti: come proteggere la pelle

Il Covid-19 ci ha trovato impreparati, ha cambiato le nostre abitudini e ha anche mostrato la nostra vulnerabilità.

Abbiamo chiesto alla dottoressa Vera Tengattini, dermatologa e allergologa al Poliambulatorio Giano di Cesena, quali possono essere i rischi per la pelle con l’uso prolungato della mascherina, guanti e l’utilizzo dei gel igienizzanti.

L’emergenza sanitaria Covid-19 ha visto un’impennata della produzione di mascherine. Sono tutte adeguate per la nostra pelle?

“L’utilizzo della mascherina di per sè non avrebbe conseguenze a livello della cute. Il problema è che il marketing della mascherina ha fatto sì che fioccassero mascherine di ogni genere e tipo. Infatti con l’emergenza sanitaria, per ridurre i tempi di attesa della produzione e commercializzazione, è stata disposta dal governo una deroga alle procedure di certificazione. Solo il tempo ci potrà dire quante aziende si siano comportate in modo congruo nella produzione di mascherine. Ad esempio tessuti impiegati comunemente per l’abbigliamento, ora si trovano a contatto con il volto, che ha una pelle più delicata rispetto ad altre parti del corpo. Un discorso a parte riguarda le mascherine lavabili, perché non sempre vengono lavate in modo corretto e con prodotti non irritanti. Inoltre sono state diverse anche le proposte di spray disinfettanti per riutilizzare le mascherine, in questo caso mancano indicazioni scientificamente provate. Voglio comunque tranquillizzare i pazienti, infatti con utilizzo sporadico della mascherina, solitamente non si evidenziano problemi. Ma per chi, per motivi di lavoro, ne deve fare uso continuativo e per diverse ore al giorno, il mio consiglio è di evitare le mode e indossare mascherine chirurgiche oppure quelle con filtri”.