Movida, nuova ordinanza del sindaco

Nella giornata di oggi, lunedì il Sindaco Gozzoli ha firmato una nuova ordinanza per regolamentare la vendita delle bevande da asporto. Il provvedimento vieta la vendita di bevande alcoliche e analcoliche da asporto, solo ed esclusivamente in contenitori di vetro, dalle ore 22 alle ore 7. L’area interessata dall’ordinanza è quella nel tratto compreso tra la ferrovia e il mare e da via Zara a via Cavour ed è in vigore da questa sera fino alle ore 7 di lunedì 6 luglio.

Il divieto quindi, rispetto all’ordinanza precedente, rigurda solo il vetro e non più la plastica e la carta. Ora quindi si può, ad esempio, versare una qualsiasi bibita in un bicchiere di carta o plastica. In questo modo si ricalcano le linee guida previste per la notte rosa, ma estendendole ad un’area più ampia.

“Abbiamo deciso – spiega il sindaco Matteo Gozzoli – di ammorbidire l’ordinanza, come annunciato, dopo aver appurato che nel fine settimana le cose sono andate bene. Sabato sera ho avuto il piacere di accompagnare la Polizia Locale durante i controlli sul territorio e ho potuto vedere da vicino la situazione. Vorrei partire da una parola che è il centro di tutto: collaborazione. Quella che c’è stata da parte di tutti gli esercenti di Cesenatico che si sono impegnati nel rispettare l’ordinanza precedente e da parte di tutte le Forze dell’Ordine che sono state impegnate nei controlli sul campo. Basti pensare che in tutto il week-end non è stato staccato nemmeno un verbale. La stessa collaborazione mi auspico che ci sia anche da oggi in poi con questa nuova ordinanza. Abbiamo spostato il divieto in avanti di un’ora, dunque il provvedimento entrerà in vigore dalle ore 22 e proseguirà per tutta la notte fino alle ore 7. Abbiamo limitato l’ordinanza alle sole bevande da asporto in contenitori di vetro, lasciando dunque più margine di manovra alle attività. Ci tengo a ribadire, ancora una volta, che i provvedimenti che abbiamo preso e stiamo prendendo non hanno mai intenti persecutori, ma sono adottati per cercare di tutelare la salute e l’ordine pubblico. Ringrazio le Associazioni di Categoria che sono al nostro fianco e ci stanno supportando in questi mesi di ripartenza. Dobbiamo evitare assembramenti fuori dai locali e limitare il più possibile la presenza del vetro per le strade della nostra città.”