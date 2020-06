La Romagna perderà 2,5 milioni di turisti stranieri

Due milioni e mezzo in meno di turisti stranieri. Questa la previsione 2020 dell’Enit circoscritta all’Emilia Romagna. Una contrazione pesantissima, anche se altre mete turistiche pagheranno un prezzo ancora più alto al Covid: la top-five delle regioni più colpite è capeggiata – secondo un’indagine di Demoskopika/Statista – dal Veneto che perderà 4,6 milioni di vacanzieri stranieri. Subito dopo la Lombardia (-3,9 milioni), la Toscana (-3,3 milioni), il Lazio (-2,9 milioni) e appunto l’Emilia Romagna (-2,5 milioni).

Dunque, malgrado l’Europa abbia riaperto le frontiere interne dal 15 giugno e si vada, al 1° luglio, verso una riapertura progressiva di quelle esterne, il calo di presenze sarà inevitabile. Con un impatto – rileva oggi Il Sole24 Ore – anche sui cosiddetti settori collaterali, “visto che la spesa dei turisti stranieri rappresenta una voce importante non solo per hotel e strutture turistiche, ma anche per ristoranti e negozi”.

A pesare sulla ripartenza, oltre alla minore propensione ai viaggi internazionali, anche l’incertezza dei voli aerei. Soprattutto dalla Germania, gli albergatori riferiscono le testimonianze di molti turisti tedeschi costretti ad autentiche peripezie per riuscire a fissare un volo “certo” a causa dei continui cambi di date e annullamenti da parte delle compagnie low-cost, ma anche della stessa Deutsche Lufthansa.

Lo scenario, per la verità, resta ancora modificabile perché – come si evince dalle indagini dell’Agenzia Nazionale sul turismo – circa 300mila persone, in base alle ricerche su internet, si starebbero interrogando su una potenziale vacanza in Italia.

Servirebbero dunque campagne promozionali profilate per il mercato estero. Poiché sul piano nazionale è quasi impossibile prevedere una strategia, le speranze degli operatori turistici si concentrano, in particolare, sulla Regione Emilia Romagna che, dopo la promozione interna sui media italiani, aveva promesso interventi anche oltre confine. Ma luglio ormai è alle porte e il rischio è che le promozioni partano troppo tardi.