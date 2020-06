Occhio alle truffe, Cesenatico nel mirino

Attenzione: non ci sono addetti Hera “porta a porta” che vogliono controllare se vi hanno applicato tariffe scontate causa Covid-19. Quindi, con molta probabilità, si tratta di una tentata truffa. Oggi, martedì è stato avvistato un signore sui 50 anni in zona centrale (nei pressi della Polizia Locale) che ha suonato al campanello di un lettore che ci ha avvisato. L’uomo veste pantaloni e giacca scuri, camicia bianca, ha un accento romano e capelli radi. L’uomo porta un tesserino Hera in bella mostra e un faldone con documenti.

In questi casi il consiglio è di non aprire mai la porta o di chiamare, anche con la persona davanti, il numero verde di Hera al numero 800 999500 (tutti i giorni dalle 8 alle 22, il sabato dalle 8 alle 18) per chiedere se ci sono incaricati in zona per offerte commerciali. Ricordiamo anche il numero della Polizia Locale che è 0547 79110