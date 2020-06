Area pedonale, una parte di via Fiorentini chiede il dietrofront

Si è tenuto ieri mattina un vivace confronto tra il vice-sindaco con delega alla viabilità Mauro Gasperini ed alcuni residenti e gestori di attività di via Fiorentini.

All’ordine del giorno una serie di rimostranze sollevate da alcuni residenti e commercianti della via del centro storico dopo l’entrata in vigore, lo scorso 12 giugno, dell’area pedonale serale.

In particolare, molti negozianti hanno sottolineato la “totale mancanza di concertazione” tra ente pubblico e operatori commerciali che – rispetto ad una novità “così importante” per le loro attività – avrebbero voluto essere ascoltati in sede preliminare e non messi di fronte ad una scelta compiuta: “Nessuno ci ha avvertiti di nulla – si sono lamentati alcuni operatori – tanto che molti di noi hanno appreso la notizia solo la sera stessa quando, all’ingresso della strada, si sono ritrovati di fronte la transenna”.

Inoltre – hanno sottolineato altri esercenti – via Fiorentini “non è il porto canale” e dunque, per come concepita, non si presta ad una pedonalizzazione: “Quando una strada diventa pedonale – hanno sottolineato – di solito si interviene anche sull’arredo urbano con l’introduzione di panchine, filodiffusione, isole verdi e cestini. In questo caso, invece, in una strada per altro contrassegnata da un asfalto sconnesso e, in alcuni punti, molto deteriorato, non è stato introdotto alcun abbellimento”.

Molti hanno espresso tutta la loro preoccupazione per un provvedimento che, anziché favorire le attività commerciali, rischia di penalizzarle pesantemente “perché senza parcheggi nell’area, via Fiorentini rischia l’isolamento”. “L’equazione – hanno ricordato i negozianti – è molto chiara: se non consenti ai clienti di parcheggiare, la gente nei negozi non ci viene. Perché molti di noi lavorano non solo con i turisti, ma soprattutto con clienti provenienti dall’entroterra, gente che non viene a Cesenatico in bicicletta ma con l’auto”.

Dopo aver sottolineato il “degrado della strada” e la situazione poco edificante dei “troppi extracomunitari che chiedono tutto il giorno l’elemosina”, in tanti hanno auspicato “un ripensamento” da parte dell’amministrazione comunale, ricordando che le nuove aree occupate da sedie e tavolini potrebbero essere tranquillamente perimetrate da fioriere “senza la necessità di dover chiudere completamente la strada”.

Il vicesindaco Gasperini, dopo aver preso nota delle lamentele, ha replicato ricordando che quella della pedonalizzazione “è una sperimentazione e non una scelta ancora definitiva”.