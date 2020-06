Lo “Zar del volley” Ivan Zaytsev si allena a Cesenatico

Se non fosse per quell’inconfondibile tatuaggio sul petto quel ragazzone col codino e la pelle bianco latte sembrerebbe quasi un turista come tanti. Poi lo vedi saltare in cielo e picchiare forte sulla palla e capisci subito che no, non può essere “uno come tanti”.

E infatti si trova, in questi giorni a Cesenatico, il grande Ivan Zaytsev, lo zar della nazionale italiana di pallavolo che, in attesa di volare in Russia, si sta allenando sulla sabbia della Beach Volley University di Thomas Casali.

La partenza del capitano azzurro per la Siberia è prevista per la metà del mese di luglio quando inizierà la preparazione con la sua nuova squadra, il Kemerovo.