Amormino: “AAA Piano di rilancio della città cercasi”

Nuova nota della consigliera Lina Amormino (Lista civica Buda) che nelle ultime settimane è stata particolarmente attiva. Questa volta nel mirino delle critiche che si levano dai banchi dell’opposizione c’è la pedonalizzazione di alcune vie della città. “Dopo l’ordinanza “surreale” di qualche settimana fa, spunta un’altra limitazione senza interpellare le attività. Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro tra residenti e imprenditori di via Fiorentini e l’Amministrazione Comunale per discutere della pedonalizzazione della via. I cittadini lamentano un mancato coinvolgimento da parte della giunta nel percorso che ha portato ad una sensibile modifica della viabilità, con importanti ripercussioni sulla quotidianità di chi ci vive e lavora. Non siamo purtroppo nuovi a questo “modus operandi” da parte di un sindaco che impone dal suo piedistallo provvedimenti che si sono rivelati altamente impattanti sul tessuto socio-economico di Cesenatico”.

“Questo è il momento – conclude la consigliera – di offrire alla città un piano strategico di rilancio turistico (peraltro ancora non pervenuto) e non certo delle ulteriori limitazioni. A volte basterebbe avere l’umiltà di confrontarsi coi propri cittadini, coinvolgendoli nei processi decisionali al fine di compiere le scelte migliori per la collettività”.