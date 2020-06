Economia: la storia di Ripple

Come funziona Ripple

La criptovaluta Ripple è diversa da Bitcoin. Il suo funzionamento poggia sulla valuta degli XRP, un network di pagamenti e una borsa. Per capire il suo funzionamento è necessario introdurre un altro elemento che ancora non è stato preso in esame: i crediti IOU (parola che indica I owe you, che letteralmente significa ‘sono in debito con te’). Tali crediti, all’interno della rete Ripple, altro non rappresentano che le valute (dollaro, euro, yen ecc.).

Una volta che vengono inviati o ricevuti, i crediti IOU subiscono il processo di conversione in soldi reali nei gateway Ripple. Quando si deve spiegare il funzionamento di Ripple, è importante sottolineare come nella rete l’unica valuta ammessa siano gli XRP, l’asset digitale della criptovaluta Ripple, che poi è anche l’unità di misura alla base dello scambio dei crediti chiamati IOU. Le transizioni che avvengono nella rete creata e sviluppata da Chris Larsen e Jed McCaleb presenta notevoli vantaggi, i quali possono essere riassunti in tre aspetti determinanti: sicurezza (utilizzo della crittografia), immediatezza, distribuzione massima.

A differenza di quanto avviene con Bitcoin, i fondatori di Ripple hanno guardato con estremo interesse a un eventuale partnership con gli istituti bancari e finanziari. Qualsiasi banca interessata alla tecnologia proposta da Ripple si garantisce una velocità che non ha pari nelle operazioni di transizione che avvengono all’interno delle reti delle altre criptovalute. A riguardo, il gap che Bitcoin accusa nei confronti di Ripple è notevole (10 minuti contro 2-5 secondi). Non solo la criptomoneta di Chris Larsen e Jed McCaleb garantisce un’immediatezza nelle transizioni inarrivabile per Bitcoin ma permette anche la tracciabilità di qualsiasi valuta (Bitcoin è stato progettato per tracciare soltanto i movimenti della sua valuta digitale, i BTC).