La nuova era delle spiagge libere tra steward e Tende al Mare

In questa estate nuova e così diversa anche il concetto di “Spiaggia Libera” ha bisogno di rinnovarsi, trovando nuove strade per andare incontro ai cittadini di Cesenatico e ai turisti che arriveranno. È questo il senso della collaborazione tra Comune di Cesenatico e Cooperativa Stabilimenti Balneari che ha messo a punto un sistema informativo per tutti gli utenti che sceglieranno la spiaggia libera, puntando sulla tradizione artistica per rinnovarne l’offerta e i servizi: ecco la risposta dell’amministrazione comunale all’ordinanza regionale di balneazione che affida ai comuni la gestione delle spiagge libere anche in materia di Covid-19.

Anche nelle spiagge libere, sarà importante rispettare le norme del distanziamento sociale con un tocco di arte a riempire e colorare la Riviera.

Gli steward e i cartelli.

Sono sei e sono già attivi sulle spiagge libere a partire dal week end del 13 e 14 giugno. Sono persone messe a disposizione dalla Cooperativa Stabilimenti Balneari e hanno funzione e scopo esclusivamente informativo, lavoreranno su turni alternandosi tra le diverse aree di spiaggia libera presenti a Cesenatico. Rapporto umano e diretto per aiutare gli utenti e guidarli in questa nuova fase, ma anche cartellonistica multilingue in modo da rendere le informazioni alla portata di tutti e il più capillari possibili.

Le Tende al Mare.

Sicurezza sì, ma anche potenziamento dei servizi con un’idea che potrebbe fare scuola anche per le prossime estati: se gli anni scorsi le Tende al Mare con la loro “ombra artistica” erano 40, distribuite in alcune spiagge libere, da quest’anno raddoppiano con l’amministrazione comunale che ha dato fondo a tutte le sue scorte di opere d’arte per provare a regalare un po’ di ombra ai bagnanti. Saranno a disposizione di tutti, senza nessun costo e permetteranno di trovare un po’ di ristoro nelle giornate più afose. Le tende avranno la stessa funzione degli ombrelloni mantenendo quindi un’area di almeno 12 mq per rispettare il distanziamento sociale. Le aree in cui si potranno trovare sono la spiaggia libera antistante piazza Costa, la spiaggia libera di Zona Cesarini, la spiaggia libera dei Diamanti, la spiaggia libera accanto al Molo di Levante e la spiaggia libera San Giacomo a Ponente.

“Abbiamo investito sulle spiagge libere perché crediamo che in questa stagione di rilancio ci sia bisogno di stare vicino a tutte le persone che sceglieranno Cesenatico. L’intesa con la Cooperativa Stabilimenti Balneari è stata immediata e credo che questa ennesima collaborazione si rivelerà fruttuosa non solo per il presente, ma anche per il futuro. Dalle difficoltà possono nascere anche occasioni preziose: le Tende al Mare sono un nostro patrimonio artistico e questo ‘investimento’ culturale crediamo possa diventare una scommessa vinta”, spiega il sindaco Matteo Gozzoli.

“La cura e il mantenimento delle spiagge libere è un impegno che la Cooperativa Stabilimenti Balneari ha molto a cuore e crediamo che quest’anno, ancora di più, sia importante impegnarsi a fondo. Riteniamo che il servizio fornito dalla spiaggia libera sia importante quanto quello degli stabilimenti balneari e per questo faremo in modo che vengano rispettate le regole e che tutti gli utenti si sentano accolti e al sicuro”, conclude Simone Battistoni, presidente della Cooperativa Stabilimenti Balneari.