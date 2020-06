Tartaruga ferita salvata in mare da due pescatori

Oscar all’altruismo per Alessandro Del Bene e Daniele Casadei, allevatori della Società Cooperativa Mitili Srl di Cesenatico che, questa mattina, a bordo dell’imbarcazione “Furien”, hanno salvato uno splendido esemplare di tartaruga che, impigliata nelle corde di una boa, sarebbe andata incontro a morte certa.

Presentava una vistosa ferita ad una pinna e, senza l’aiuto dei due marinai, sarebbe finita spiaggiata (probabilmente senza vita) sulla battigia di Cesenatico.

“Eravamo a cinque miglia dalla costa – spiega Alessandro – e, come ogni mattina, stavamo andando verso gli allevamenti a bordo del Furien quando, all’improvviso, mi sono accorto che una boa disegnava sul pelo dell’acqua delle strane traiettorie. Mi sono avvicinato ed ho visto il grosso carapace di una tartaruga in evidente difficoltà. Probabilmente era da tempo che era rimasta impigliata nella boa e, con la pinna lesionata, faticava a nuotare. Non saprei dire da dove provenisse, certamente quella non era una delle boe dei nostri allevamenti. A quel punto, non senza difficoltà, l’abbiamo issata a bordo, liberata dalle corde e abbiamo subito chiamato gli addetti di Fondazione Cetacea di Riccione che, dopo una mezzoretta, sono venuti a recuperarla”.

Si tratta di un esemplare femmina di Caretta Caretta, molto comune nei nostri mari, probabilmente tra i 15 ed 20 anni di età. Subito soccorsa, trascorrerà un periodo di degenza all’Ospedale delle Tartarughe di Riccione e, una volta guarita, riprenderà il mare. Merito, per questa volta, di due bravi allevatori che, anziché tirar dritto davanti a quel cetaceo in difficoltà, pur sapendo di perdere mezza giornata di lavoro, l’hanno aiutata con grande generosità regalandole una seconda vita: “Abbiamo fatto solo il nostro dovere – conclude Alessandro – perché noi pescatori siamo molto sensibili alla salute del mare e dei suoi abitanti. Uomo o animale che sia, se al largo qualcuno è in difficoltà, un pescatore non si gira mai dall’altra parte”.