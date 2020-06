Tornano i mercati rionali. Ecco quando e dove

Cesenatico mette un altro tassello di normalità in questa nuova fase di ripartenza e da lunedì 22 giugno potranno riprendere le attività dei vari mercati rionali sparsi per la città. I mercati rionali che riprendono sono: Mercato rionale Centro, previsto nella giornata di lunedì sera in Via Abba; Mercato rionale Valverde, previsto nella giornata di martedì mattina, in Via Mantegna; Mercato rionale Ponente diurno, previsto nella giornata di mercoledì mattina, in Via Sciesa; Mercato rionale Ponente serale, previsto nella giornata di mercoledì sera, in Via Vespucci; Mercato rionale Villamarina, previsto nella giornata di giovedì sera, in Via Torricelli.

«Voglio ringraziare le varie associazioni di categoria che sono al nostro fianco in questo percorso», il commento del Sindaco Matteo Gozzoli.

«I mercati rionali – conclude il vice sindaco Mauro Gasperini – sono un’occasione economica per Cesenatico e anche un’occasione importante di socialità e vivacità per tutti i cittadini».