Addio al signor Brambilla, Cesenatico riscopre il turista del sud

E’ stato un fine settimana di pienone a Cesenatico anche se al “colpo d’occhio” hanno contribuito soprattutto i pendolari, ovvero quei vacanzieri del “mordi e fuggi” che, ieri sera, avevano già levato le tende.

Con l’apertura di molti alberghi, tuttavia, per la prima volta, si sono visti in città anche i primi turisti provenienti da fuori regione. E subito è balzato all’occhio, rispetto alle scorse estati, la loro differente provenienza.

Come si temeva, almeno per il momento, i turisti dalla Lombardia – che alla Romagna garantiva ogni anno oltre 9 milioni di presenze (il 19% del totale) – sono quasi spariti. Viene dunque a mancare un preziosissimo bacino di viaggiatori che, per il Belpaese, vale 46,7 milioni di presenze turistiche all’anno.

Ma in generale sono in evidente calo tutti i turisti provenienti dal Nord (riconoscibili perché sono gli unici che indossano con scrupolo la mascherina). Risultato? Nell’ultimo fine settimana Cesenatico è stata invasa soprattutto da famiglie provenienti dalle regioni del centro-sud, quelle meno colpite dall’emergenza pandemica. Gli alberghi hanno registrato, in particolare, presenze da Campania, Lazio, Abruzzo e Sicilia. Solo un caso o una nuova tendenza? Lo scopriremo nelle prossime settimane.