La mascherina è ormai un optional: ecco il nostro sondaggio

Per l’Istituto Superiore di Sanità resta valida “per tutti” l’indicazione dell’uso della mascherina “quando le misure di distanziamento di almeno un metro siano di difficile mantenimento”. Eppure ci siamo accorti tutti che, a Cesenatico come altrove, l’uso della mascherina sta gradualmente scemando.

Qualcuno dice che la mascherina indossata regolarmente sul volto è un modo infallibile per identificare i turisti provenienti dalla Lombardia o da Piacenza. In quelle zone rosse, infatti, la pandemia ha colpito duro e certe abitudini si sono forgiate non su un generico senso di responsabilità, ma sulla morte effettiva di tanti, troppi conoscenti.

Ma, a parte queste eccezioni, sembra che nessuno ricordi più i rischi reali dell’emergenza epidemiologica e, malgrado gli sperticati appelli di alcuni virologi irriducibili (“Il virus non è ancora sconfitto”), anche i nostri politici hanno ormai smesso di assillarci con le solite raccomandazioni “copia & incolla”.

Per capire quanto l’utilizzo della mascherina sia effettivo a Cesenatico, per due serate (quelle dell’ultimo weekend), ci siamo appostati su viale Carducci (dove in zona grattacielo la passeggiata era al limite dell’assembramento) e, con penna e taccuino, abbiamo annotato il comportamento di tutti i passanti, dividendoli algebricamente in tre tipologie: chi indossava la mascherina sul volto, chi la portava con sé ma tenendola sotto il mento o magari attorcigliata al polso e chi, infine, proprio non la utilizzava.

Ebbene, dallo screening è emerso che, su un campione di 600 passanti, soltanto in 46 (l’8%) camminavano con la mascherina regolarmente indossata sul viso. In 210 (il 35%) l’avevano con sé ma non certo come dispositivo di sicurezza e in 344 (il 57%) non l’avevano a portata di mano. Imprudenza eccessiva o ineluttabile senso di realismo davanti alla curva dei contagi in costante regressione? Come sempre, in questa pandemia dagli esiti ancora sibillini, sarà il tempo a rispondere.