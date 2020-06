Parte l’estate dei mercatini: questa sera ciak in via Abba

Parte finalmente anche l’estate dei mercatini, una delle attrazioni più tipiche ed apprezzate di Cesenatico. Si parte questa sera con il mercato rionale di via Abba in centro città. Si prosegue domani sera con le bancarelle di via Mantegna a Valverde. Mercoledì – ma in mattinata – sarà la volta della frazione di Ponente con il mercatino rionale in via Sciesa. In serata, invece, le bancarelle si trasferiranno in via Vespucci (sempre a Ponente). Infine, giovedì prossimo tornerà anche il mercato rionale di via Torricelli nella frazione di Villamarina.