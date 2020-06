Torna Ribalta Marea in versione XL

Quali sono le uniche unità di misura che quando vengono condivise si moltiplicano? L’arte e lo spettacolo. Cesenatico investe e crede nella cultura anche in questa estate 2020 aprendo la sua suggestiva arena estiva di Largo Cappuccini per regalare alla città un’estate di eventi in tutta sicurezza. La tradizionale location di Ribalta Marea, confermata anche quest’anno, ospiterà I Notturni e la rassegna di poesia La Serenata delle Zanzare storicamente collocati in Piazza delle Conserve e a Casa Moretti. Spazio anche per C’era una volta il cinema, occasione per rivedere i film di Federico Fellini nel centenario della sua nascita e Cesenatico Noir, incontro con i maestri letterari del Giallo.

L’Arena Extra Large.

Con una capienza di circa 200 posti per garantire il distanziamento tra gli spettatori l’Arena Cappuccini diventerà un vero e proprio polo culturale cittadino ospitando artisti, musicisti e poeti e scrittori che vorranno regalare alla città qualche momento indimenticabile dopo i mesi durissimi appena trascorsi. Ed è proprio questo anche il significato del nome Ribalta Marea Extra Large: grande come lo spazio a disposizione per tutelare la salute di tutti, ma grande anche per il numero straordinario di eventi e la stagione che dal 1 luglio andrà avanti fino alla fine di agosto. Cesenatico è il suo mare, il suo porto, la sua gente accogliente ma anche cultura e spettacolo per una città culturalmente vivace che riempie d’arte le sue lunghe notti d’estate.

Il programma – Ribalta Marea.

Il cartellone è in continua evoluzione, ma spiccano già molti nomi importanti che hanno scelto Cesenatico per il loro ritorno in scena: da Roberto Mercadini, scrittore e attore che dalla Romagna si è affermato in tutta Italia, che porterà in scena “Little Boy – la storia incredibile e vera della bomba atomica” tratto dal suo ultimo libro appena uscito per Rizzoli; anche Moni Ovadia illuminerà l’estate di Cesenatico insieme a Giovanni Seneca e alla cantautrice algerina Anissa Gouizi: “Rotte Mediterranee” è un recital basato sull’intreccio di racconti e canzoni popolari dell’area mediterranea, con il mare a collegare mondi in contatto. Il balletto “Delirium + Alchimia” della Compagnia Forme di Tersicore rappresenterà la “quota musicale” insieme a Gio Evan, cantante, scrittore e poeta in concerto all’Arena Capuccini.

Il programma – I Notturni.

Saranno sei gli appuntamenti con I Notturni che da Piazza delle Conserve si spostano per la prima volta all’Arena Capuccini. Tre appuntamenti in luglio e tre in agosto, sarà il martedì il giorno “notturno” di Cesenatico. “Amor Tiranno”, “Grazie Henghel”, “Una serata nel salotto musicale dei Conti Browne”, “Arie d’opera”, “Quartetto di Forlì” e “Parigi: tra la bella Epoque e gli anni folli”. La luna e le stelle di Cesenatico voleranno sulle note per tutta la stagione.

Il programma – La Serenata delle Zanzare.

Non può mancare la poesia in questa estate con Cesenatico che si conferma città di versi e di parole che diventano immagini. La Serenata delle Zanzare parte dalle sue radici romagnole e si apre all’esterno. Tra gli altri ci saranno Eraldo Baldini e Giuseppe Bellosi con “Dante in Romagna” e un omaggio a Raffaello Baldini di Ivano Marescotti, uno dei migliori artisti a mettere in scena le parole del grande poeta di Santarcangelo. Non può mancare la tradizione di Cesenatico: “Caro Marino…un dialogo con la poesia” dedicato a Moretti, scritto e diretto da Ennio Cavalli; “Da qui a un’ultima estate: tutta la voce di Ferruccio Benzoni” con Dario Bertini, Roberto Galaverni, Mariangela Gualtieri e la partecipazione di Luciano Manuzzi. I versi di Benzoni tornano nella sua Cesenatico dopo che Marcos Y Marcos ha pubblicato la raccolta completa delle sue poesie “Con la mia sete intatta”. Franco Costantini porterà sul palco “Con un endecasillabo ti frego”, lectio ludica per un pubblico in ascolto mentre Giancarlo Sissa, Pasquale Di Palmo e Stefano Simoncelli reciteranno “I versi degli insetti: per una nuova collana di poesia”.

E poi?

Il concerto “The Soul of Porter” di Joyce Elaine Yuille & Jazz Inc. e il Juju Memorial, concerto di anteprima dell’evento in onore del grande Giulio Capiozzo, arrivato alla sue ventesima edizione. L’Arena Cappuccini ospiterà anche “C’era una volta il cinema” in collaborazione con l’Associazione culturale Sputnik Cinematografica e la Cineteca di Bologna con la proiezione di “Amarcord”, “I Vitelloni”, “La Dolce Vita” e “8 ½” nel centenario della nascita di Federico Fellini. Anche la letteratura troverà spazio con Cesenatico tinta di giallo per Cesenatico Noir, terza edizione del festival letterario con diversi incontri con i maestri letterari del Giallo.

“I mesi di lockdown che abbiamo vissuto ci hanno provato: per i sacrifici richiesti e per tutto il dolore che abbiamo sentito sulla nostra pelle o su quella dei nostri cari. Eppure c’è stato un raggio di sole: la cultura. Le parole, la musica, qualunque cosa che abbia preso la nostra mente e l’abbia portata in giro con la fantasia è stata utile a superare momenti difficili. Per questo siamo contenti di dare a Cesenatico una proposta culturale ampia e variegata che possa ravvivare ulteriormente questa estate che stiamo vivendo, sempre nel rispetto di tutte le norme di distanziamento sociale”, le parole del sindaco Matteo Gozzoli.

“L’estate di Cesenatico avrà un suo luogo della cultura: l’Arena Cappuccini diventerà il centro di spettacoli, concerti e letture ed è una grande occasione per la città poter contare su uno spazio così prezioso. Avremo circa 200 sedute ben distanziate tra loro e il consueto palco di altissimo livello dove già si sono esibiti decine e decine di artisti. Abbiamo lavorato tanto per mettere a punto un cartellone con circa trenta eventi e riempire di arte il cuore di Cesenatico. Siamo certi che sia i cittadini che i turisti troveranno molte occasioni per poter apprezzare la nostra programmazione”, le parole dell’assessore alla Cultura Emanuela Pedulli.

Nei prossimi giorni sarà diramato il programma completo con tutte le informazioni e le date, per info e prenotazioni Ufficio Teatro 0547/79274 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 a partire da lunedì 29 giugno.