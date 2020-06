Video nell’auto della Pm: polemica a Milano Marittima

Un ragazzo, in ciabatte e con qualcosa in mano (forse una bottiglia), con movimenti bruschi ma non del tutto coordinati, apre di scatto la portiera della pattuglia della polizia locale lasciata momentaneamente vuota e con i lampeggianti accesi. E si infila dentro mentre alcuni suoi amici riprendono la scena ridendo.

E’ quanto si vede in un video girato a Milano Marittima durante un intervento dei vigili urbani per uno dei tanti tafferugli del sabato sera e postato sui social. Il filmato sta facendo molto discutere proprio perché mostra in maniera palese i problemi legati alla movida della nota località rivierasca.