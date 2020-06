Bimbo del centro estivo positivo al Covid: scatta la quarantena

E proprio mentre la curva pandemica nella nostra provincia continuava a scendere, ecco la notizia che non ci voleva.

Un bimbo che frequenta il centro estivo della scuola “Zavalloni” di San Mauro Pascoli è infatti risultato positivo al test del Covid-19.

Il Comune – come riferisce in un post il sindaco sammaurese Luciana Garbuglia – si è subito attivato assieme al servizio di igiene pubblica che è intervenuto per attuare il protocollo e facendo scattare quindi immediatamente la quarantena per i compagni del bimbo risultato positivo.

“Preciso – scrive la Garbuglia – che si tratta di un gruppo ristretto di bambini, ossia solo 5: i centri estivi infatti, in osservanza di tutte le misure e i protocolli sanitari, operano accogliendo i bambini e ragazzi in piccoli gruppi e in spazi sicuri e dedicati alle attività. Le precauzioni prese, sanificazione dei locali, uso della mascherina, servono proprio a circoscrivere i casi e alla prevenzione”.

Tutti i bambini non presentano sintomi, ma per sicurezza dovranno fare la quarantena. Il sindaco ha anche garantito che “non ci sono rischi per gli altri bambini che frequentano il centro estivo”.