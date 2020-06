Estate senza rievocazione della Tratta, ma…

Negli ultimi anni la rievocazione della pesca della Tratta ha avuto un boom incredibile. Appassionati di pesca, curiosi e fotografi si sono affollati in quel tratto di spiaggia di ponente nelle immediate vicinanze di Piazza Costa. Lo spettacolo era servito con lo sfondo del cielo arancione dell’alba. L’iniziativa, portata avanti per anni su iniziativa del Museo della Marineria, ha fatto conoscere a tanti questa forma di pesca antica, povera e faticosa in cui una rete veniva portata in mare da una barca formando una U. I due lembi venivano assicurati alle braccia di chi si cimentava sulla battigia per provare un’esperienza in prima persona.

Diverse mostre e libri sono stati stampati portando le immagini di questa fetta della città ben oltre il confine cittadino. Quest’anno le rievocazioni sono sospese per motivi di sicurezza. Sarebbe complicato gestire i rischi di aggregazione e a questa esigenza si aggiungono i tempi tecnici per ottenere l’autorizzazione dal ministero. Ma nulla è perduto, infatti altre iniziative sono in cantiere con al centro le barche storiche. Appena avremo più dettagli non mancheremo di fornirli.