Nel fine settimana open day al Circolo Vela Cesenatico

Sabato e domenica prossimi due giorni di open day al Circolo Vela Cesenatico all’insegna della sostenibilità ambientale. Un evento gratuito (serve solo la prenotazione) dedicato agli aspiranti skipper dai 6 anni in su.

Bambini, ragazzi, adulti e famiglie potranno visitare la scuola, parlare con gli insegnanti, cimentarsi con i simulatori, ritirare sacche e cappellini offerti da Feder vela ed effettuare uscite in mare sotto la guida di istruttori federali. In programma anche prove di kitesurf e visite allo stand della Fondazione Cetacea.

L’iniziativa nasce dalla fusione fra un grande evento nazionale, il Vela Day, e un’idea del Circolo Vela Cesenatico. Che ha anche avviato un percorso che lo porterà a diventare plastic-free e a configurarsi come una scuola vela a tutto tondo, in cui troverà spazio l’educazione alla cultura del mare, alle discipline acquatiche e alla cittadinanza ecologica. Con questo spirito, da lunedì prossimo partiranno ufficialmente le attività formative della Scuola Vela.

Il primo investimento è rappresentato da una flotta rinnovata e diversificata. Per i più giovani sono stati messi a punto gli Optimist, per gli adolescenti i Laser, per gli adulti 470 e Flying Dutchman, per i corsi collettivi i Laser Bahia e il 555Fiv e per gli amanti dell’adrenalina i catamarani K1. I corsisi rivolgono a tutte le età e si articolano in corsi collettivi e individuali, di mezza giornata e a tempo pieno, settimanali e nel weekend.

Sarà anche possibile effettuare uscite in mare di un’ ora su imbarcazioni governate da istruttori. La scuola vela del Circolo Vela Cesenatico si trova in via G. da Pian del Carpine 26, nella spiaggia di Ponente. Per info e iscrizioni al Vela Day tel. 370 3652520 oppure 347 4685045.