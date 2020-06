L’alma de Cuba dal 1° luglio alla galleria comunale

La galleria comunale “Leonardo da Vinci” di Cesenatico ospita – dal 1° luglio al 6 settembre, tutti i giorni a ingresso gratuito, dalle ore 17 alle 23 – la mostra fotografica “Mantua, Cuba” di Paolo Simonazzi.

L’esposizione “Mantua, Cuba”, realizzato nel paese caraibico nel 2015, è un progetto che nasce da un’esigenza intima e primaria dell’autore: quella di ricordare l’amico deceduto Velmore Davoli, che aveva visitato quei luoghi nel 1999, all’interno di un programma di cooperazione internazionale.

Il lavoro, nella sua complessa e lunga evoluzione, si è arricchito del contributo di Davide Barilli, che conosce bene Cuba, spesso protagonista dei suoi romanzi e dei suoi racconti.

Proprio sulla base di queste sollecitazioni nascono uno studio e una ricerca che rivelano un’interferenza tra storia e leggenda, fra un’origine forse italiana della piccola cittadina caraibica e un brigantino genovese affondato nell’oceano, a poca distanza dalle coste su cui sarebbe sorta Mantua.

Simonazzi fotografa ciò in cui ritrova un senso di appartenenza, indipendentemente dalle latitudini geografiche, ovvero l’idea stessa di provincia. Simonazzi (Reggio Emilia, 1961) divide la propria vita tra l’attività di medico e quella di fotografo. Lo stile delle fotografie è narrativo.

Le sue fotografie sono ambientate in luoghi inaspettati dove le cose appaiono senza preavviso: in quelle strade secondarie in cui il limite tra reale e surreale è sfumato ed è più facile entrare in contatto con l’umile, straordinaria stranezza che può regalare un sorriso alla vita di tutti i giorni. Simonazzi ha partecipato a numerose mostre personali e collettive in Italia e all’estero. Ha pubblicato diversi libri fotografici e alcune sue opere sono conservate in importanti istituzioni, musei e collezioni private.