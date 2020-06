Martedì in consiglio comunale posto di polizia estivo e 5G

Martedì prossimo (dalle ore 18) è in programma una seduta del consiglio comunale di Cesenatico. Nutrito ed eterogeneo l’ordine del giorno che si aprirà con una serie di interpellanze ed interrogazioni.

In particolare, il gruppo Lega di Cesenatico presenterà un’interrogazione per chiedere all’amministrazione comunale delucidazioni sui futuri progetti di promozione turistica. Il Gruppo Lista Civica per Buda, invece, presenterà un’interrogazione sull’assunzione in comune di un nuovo addetto stampa ed un’interpellanza in merito alla sosta abusiva nell’area Ex Nuit.

Da segnalare anche l’ordine del giorno proposto dal Partito Democratico sul posto di polizia estivo così come la mozione della Lega sulla tecnologia 5G sul territorio comunale ed il monitoraggio ambientale per la tutela della salute pubblica.