Arriva il caldo africano. E il turismo sorride

Si possono pianificare tutte le campagne di promozione possibili, ma l’effetto del meteo sul nostro turismo, oggi come ieri, ha sempre un’importanza decisiva. Perché – Covid o non Covid – se nelle metropoli la colonnina di mercurio comincia a salire, la gente al mare ci viene per forza.

E allora armiamoci di ventilatori e di aria condizionata e salutiamo con gratitudine questo primo “caldo africano” che, a partire già da oggi, complice l’anticiclone delle Azzorre, porterà ad un aumento delle temperature in molte parti d’Italia con punte anche di 35°.

E la Romagna, come sempre, non fa eccezione. L’alta pressione di matrice nordafricana allungherà infatti i suoi tentacoli sul Bacino dell’alto Adriatico, garantendo caldo torrido per tutta la prossima settimana, quando è atteso l’apice dell’ondata di calore.

Sul medio termine, informa il servizio meteorologico dell’Arpae, “il campo di alta pressione presente tra il Mediterraneo e l’Europa centro-orientale sembra spostarsi verso sud-est, favorendo l’afflusso di correnti occidentali sul Nord-Italia. Si prospetta quindi una prima fase di tempo stabile con temperature marcatamente sopra la media, mentre verso termine periodo sembrano più probabili condizioni di variabilità, con possibilità di qualche episodio di precipitazione e temperature in calo, anche se ancora superiori alla norma”.