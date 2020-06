Il Granata di Bagnarola premiato in Comune

Quando si vince è giusto raccoglierne i frutti, anche in un’annata particolare sotto tutti i punti di vista: il Granata Bagnarola si è aggiudicato il campionato di Prima Categoria, e ha raggiunto così la Promozione. Era in testa quando tutto il mondo del calcio dilettantistico si è fermato e qualche settimana fa è arrivata la decisione che ha sancito la vittoria del campionato. Un’affermazione che fa diventare la squadra della frazione di Bagnarola la più “alta” all’interno del territorio comunale di Cesenatico. Per questo, e per sottolineare il grande lavoro fatto in questi anni, il Sindaco Gozzoli e il Vice Sindaco Mauro Gasperini oggi hanno ricevuto nella Sala Consiliare del Comune una delegazione di dirigenti e giocatori. Un’occasione per congratularsi direttamente, fare un brindisi e consegnare una meritata targa che l’Amministrazione Comunale ha fatto realizzare appositamente.

“Anche per il calcio dilettantistico è stata un’annata particolare e difficile, ma sono felice di poter trovare una nota positiva insieme ai ragazzi e ai dirigenti del Granata che ci sono venuti a trovare. Si meritano questo riconoscimento che è il frutto di un lavoro di anni, portato sempre avanti con lo spirito giusto e con grande serietà”, le parole del Sindaco Matteo Gozzoli.

“Ci dispiace molto non aver potuto festeggiare questa promozione sul campo: l’annata è stata strana con circostanze che hanno poco a che fare con lo sport. Sono però felice per tutti i ragazzi, per l’allenatore e per i nostri dirigenti che da anni si impegnano per fare le cose nel migliore dei modi e per raggiungere bei risultati. Essere la prima squadra di Cesenatico è motivo di grande orgoglio e ringraziamo il Sindaco per questo invito”, ha commentato Andrea Cantoni, presidente del Granata Bagnarola.

“Il nostro risultato parte da lontano, ogni anno siamo cresciuti, un poco alla volta, senza fretta ma senza sosta. Il traguardo che abbiamo raggiunto è il risultato finale di molte componenti: il nostro settore giovanile, le persone che si impegnano quotidianamente e anche la fruttuosa collaborazione con l’Amministrazione Comunale con cui abbiamo collaborato per migliorare le nostre strutture”, le parole di David Molinari, Vice Presidente.