“Il mercatino del lunedì spostato in via Garibaldi? Non è una scelta del Comune”

“Il mercatino serale del lunedì in via Fiorentini non è organizzato dal Comune di Cesenatico, ma da associazioni private che hanno deciso autonomamente di spostarlo”.

Così il sindaco Matteo Gozzoli replica alle vibrate proteste di Paolo Alessandrini, titolare del Giardino dei Sapori Perduti che, in un’intervista a Living, aveva parlato di decisione “incomprensibile e fortemente penalizzante” per le attività della via: “Io capisco che, a volte, le novità diano fastidio – spiega il primo cittadino – ma non tutto dipende sempre dal Comune”.

In questo caso specifico – puntualizza Gozzoli – “le associazioni hanno proposto di spostarlo su via Anita Garibaldi e l’amministrazione, dopo aver preso atto, si è limitata semplicemente a chiedere agli organizzatori di allungarsi il più possibile verso il centro per non perdere la storicità”.

Per quanto riguarda, l’isola pedonale, “come amministrazione – conclude il sindaco – abbiamo mediato dopo le ore 19 per far fare almeno le cene a quei locali che, per rispettare le norme sul distanziamento sociale, non avevano spazi”.