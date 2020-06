Noto Sondaggi: “Niente ferie per 6 italiani su 10”

Mentre la Romagna respira grazie all’ultimo fine settimana aria da “sold out” (“Sabato sera abbiamo venduto 800 drink”, ci ha confidato il titolare di un noto locale sul lungomare di Cesenatico), le proiezioni turistiche continuano a dispensare indicazioni orientate verso la prudenza. E del resto, un’avvisaglia l’abbiamo già sotto gli occhi in questo lunedì di “calma piatta” che – malgrado il caldo torrido – dimostra come almeno il 90% dei turisti del weekend abbia già levato le tende e sia tornato a casa.

Secondo Noto Sondaggi, che ha condotto un’indagine demoscopia per Il Sole 24 Ore, ben 6 italiani su 10 saranno costretti quest’anno a rinunciare alle ferie per ragioni economiche. Un italiano su tre, infatti, teme a breve di non avere soldi per pagare le spese per la casa, dalla rata del mutuo al canone d’affitto o del condominio. Il 32% è preoccupato di non poter sostenere le spese mediche, mentre il 34% ha già ridotto in maniera drastica gli acquisti non alimentari e il 20% già dichiara di consumare meno cibo.

Insomma, nell’estate post-Covid, sembra regnare il pessimismo. Proiettando la propria situazione economica ai prossimi mesi, l’11% dice infatti di avere già consumato tutti i risparmi e quindi non potrà più attingere ai fondi personali. A questi si aggiunge un ulteriore 17% secondo il quale le proprie riserve economiche si esauriranno definitivamente tra luglio ed agosto, mentre il 17% ha autonomia finanziaria fino a dicembre e il 16% almeno per un altro anno.

Come si temeva, dunque, anche le prossime vacanze saranno pesantemente condizionate dall’emergenza Covid. Infatti, solo il 26% stima che trascorrerà tra luglio e settembre almeno una notte fuori casa per turismo. E tra chi invece rinuncia (58%) la motivazione prioritaria è quella economica (37%) rispetto a quella sanitaria (29%). Per avere un dato di confronto di quanto i flussi turistici siano in netta flessione, basti pensare che nell’estate 2019 il 40% degli italiani ha trascorso almeno una notte fuori casa per turismo.