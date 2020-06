Milano sceglie Cesena per il Galà del Profumo

Accademia del Profumo celebra i suoi primi 30 anni e ha scelto di far conoscere al grande pubblico il proprio lavoro e i suoi valori affidandosi ad un team collaudato: la Metters Studio Films di Cesena. Il format è pensato per incuriosire e catturare anche chi per la prima volta si approccia a questo settore facendo leva su un evento elegante e di facile ascolto.

“Ho cercato – ha spiegato Matteo Medri – di comunicare il profumo e la sua potenza, bellezza, importanza, immaterialità, attraverso un viaggio che non poteva non essere che onirico. Come un sogno fatto ad occhi aperti. Ogni tanto pensavano fossi un pazzo a chiedere alcune inquadrature, ma poi hanno visto la tela che stavamo dipingendo con il mio staff e ne sono stati tutti molto entusiasti”.

Oltre alle celebrazioni non mancheranno cenni storici, interessanti e curiosi che apriranno le porte di un mondo ricco di fascino anche ai neofiti. Accademia del Profumo infatti è nata per promuovere nel mondo la cultura del profumo anche nei suoi aspetti storici e sociali.

“Per noi – sottolinea Ambra Martone – raggiungere il grande pubblico è un traguardo, era un nostro progetto e abbiamo accelerato su questa rotta. Matteo e lo staff di Metters Studio Films hanno aggiunto idee, competenza e passione dando quel tocco di emozione in più all’evento. E emozione e passione sono gli elementi segreti di ogni buon profumo”.

Tante le premiazioni che arricchiscono le celebrazioni dei primi 30 anni di Accademia del Profumo: miglior profumo made in Italy, miglior profumo collezione esclusiva e profumo dell’anno sono solo alcune delle categorie che saranno nominate il 30 giugno dalle 21. Per scoprire chi sarà il miglior “naso” del mondo è necessario seguire la pagina fb di Accademia del Profumo o il canale Youtube aspettando il fatidico” And the winner is…”.

La foto con Medri e Surina è stata scatta nel 2019 quando ancora non si era in emergenza Covid-19.