Sabato riapre Atlantica: misurazione della febbre prima di entrare

Sabato prossimo (4 luglio) riapre il parco acquatico di Atlantica, una delle attrazioni più attese di Cesenatico. Malgrado la curva pandemica in confortante discesa, i protocolli di sicurezza all’interno della struttura saranno applicati in maniera rigorosa anche se – a giudicare dal vademecum pubblicato in questi giorni sulla pagina facebook ufficiale del Parco – siamo fortunatamente molto distanti dagli schemi di “ospedalizzazione” che si temevano solo qualche mese fa.

A parte le norme canoniche ormai assimilate nella nostra quotidianità (uso della mascherina quando non è possibile garantire la distanza di sicurezza, igienizzazione delle mani attraverso i gel dispenser collocati all’ingresso e in vari punti del parco, sanificazione costante dei lettini) forse l’unico “eccesso di scrupolo” è nella misurazione della febbre prima di accedere al parco ed il conseguente divieto d’ingresso a chi viene trovato con una temperatura corporea superiore ai 37.5°.

Per il resto – tenuto conto del fatto che tutte le attività di Atlantica si svolgono in ampi luoghi all’aperto, con naturale ricambio di aria – le differenze rispetto agli altri anni non dovrebbero essere troppo invasive.