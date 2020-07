Covid-19, sindaco smentisce: “Nessun caso a Cesenatico”

Negli ultimi giorni alcune notizie sono circolate in rete creando preoccupazione nella cittadinanza. Si dava per certo una persona positiva al Covid-19 a Cesenatico. Il sindaco, che in città è anche l’autorità sanitaria, è intervenuto sull’argomento smentendo il fatto categoricamente. “Ho verificato con il Dipartimento di Igiene Pubblica e sono felice di poter confermare che sul territorio di Cesenatico non ci sono soggetti attualmente positivi al Covid-19. È una buona notizia, piena di speranza, che però non deve farci abbassare la guardia: occorrono cautela e attenzione. Stiamo ripartendo, ma dobbiamo ricordarci di farlo con senso di responsabilità. Colgo anche l’occasione per smentire la notizia secondo cui sul territorio comunale sia presente un cittadino del Bangladesh positivo al Corona Virus”.