Domani in piazza Costa debutta il mercatino delle donne

Dopo l’emanazione dei protocolli regionali per allestire in sicurezza le manifestazioni fieristiche e i mercatini, CNA e Confcommercio di Cesenatico hanno deciso di non rinunciare ai loro appuntamenti serali del lunedì e del giovedì che tanto successo riscuotono fra i turisti.

“Per rispettare le nuove normative – spiegano le associazioni – e per non ostacolare gli operatori economici che hanno usufruito della possibilità di utilizzare il suolo pubblico conformemente a quanto stabilito con il progetto Cesenatico XL, si è deciso di trasferirsi in una zona attigua alla storica location”.

In ogni caso, il “classico” mercatino dell’artigianato artistico, dell’antiquariato e delle pulci debutterà, con circa 40 operatori, lunedì prossimo (6 luglio) e proseguirà tutti i lunedì fino al 14 settembre.

I banchi partiranno da Piazza Ciceruacchio, proseguiranno in via Anita Garibaldi sino all’intersezione con via Nino Bixio (ponte levatoio) e – da Piazza Ciceruacchio – in via Leonardo da Vinci fino a via Fiorentini. Mentre il mercatino del giovedì sera è stato completamente ripensato, per rendere omaggio alle imprenditrici del territorio, con circa 15 postazioni selezionate affinché possano rappresentare le tipicità della Romagna attraverso l’imprenditoria femminile.

CNA e Confcommercio di Cesenatico presentano “Madamerose”, appuntamento del giovedì sera con l’impresa femminile. Da domani (2 luglio) fino al 17 settembre, infatti, Piazza Andrea Costa si colorerà di rosa. Le imprese femminili della nostra provincia e limitrofe esporranno i loro prodotti di artigianato artistico, commercio e agricoltura.

Sarà possibile ammirare e acquistare le tele stampate a ruggine di Cesenatico, il formaggio di fossa di Sogliano al Rubicone, il Sangiovese di Borghi, il miele di Longiano, la bigiotteria in vetrofusione e la ceramica artistica tipica romagnola.

Entrambi i mercatini sono stati organizzati selezionando imprenditrici e imprenditori del territorio, regolarmente iscritti in Camera di Commercio.