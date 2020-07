Gasperini: “Per ora l’isola pedonale di viale Carducci non verrà allungata”

“Per il momento l’isola pedonale di viale Carducci non verrà allungata”. Parola di Mauro Gasperini – vicesindaco con delega alla viabilità e alla mobilità sostenibile – che, ieri mattina in Municipio, ha incontrato una delegazione di commercianti in rappresentanza di una quindicina di attività del lungomare di Cesenatico.

I gestori delle attività comprese tra la rotonda di piazza Costa e quella di viale Trento erano insorti, nelle scorse settimane, davanti alla prospettiva, anticipata dal Comune, di ampliare la zona pedonale di viale Carducci.

Un provvedimento ritenuto “penalizzante” per le attività commerciali, preoccupate per la drastica diminuzione dei parcheggi sul lungomare e anche per gli effetti un po’ bizzarri della pedonalizzazione che – secondo molte testimonianze – porterebbe i turisti a passeggiare al centro della carreggiata stradale, allontanandosi così dai marciapiedi e dunque dalle vetrine dei negozi.

Il vicesindaco, in ogni caso, ha garantito che, per il momento, “l’isola pedonale non verrà allargata” e che, al massimo, si avvierà “una sperimentazione provvisoria durante le settimane centrali di agosto”.

Nell’occasione molti commercianti hanno anche evidenziato altre criticità, legate in particolare alla scarsa illuminazione del lungomare, ai troppi episodi di furti che si registrano nei negozi e alla carente pulizia dell’arredo urbano.