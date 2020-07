L’abbraccio in Rai di Casadei diventa un caso mediatico nazionale

E’ diventato un caso mediatico nazionale l’abbraccio in diretta di Raoul Casadei a Rosanna Cacio, inviata de la “Vita in Diretta Estate”, la trasmissione Rai condotta da Andrea Delogu e Marcello Masi.

A scatenare il panico in studio è stato il tradizionale “calore” romagnolo, quello che – ad un certo punto – ha spinto il Maestro del Liscio (in collegamento dalla spiaggia di Cesenatico) ad afferrare la giornalista che lo stava intervistando proponendole un divertente giro di walzer. Apriti cielo.

In studio, Marcello Masi – visibilmente imbarazzato – ha subito redarguito Casadei con un “Non si può!”, in linea con i rigidi protocolli Rai che impongono il rispetto rigoroso delle distanze di sicurezza (di recente il segretario della commissione di Vigilanza Rai ha chiesto di multare Mara Venier per aver abbracciato in diretta Romina Power).

La scena è stata ripresa da molta stampa nazionale che ha parlato di “un incidente che potrebbe avere conseguenze” ed ha enfatizzato il “dramma” di Masi che – quando Casadei e la Cacio hanno iniziato ad improvvisare il liscio – si è sbracciato in studio al grido di “No! No! Non si può fare!” fino a che il messaggio sembra essere arrivato anche all’orecchio dell’inviata, che si è provvidenzialmente fermata.

Il collegamento con la spiaggia di Cesenatico si è quindi interrotto, con la Delogu speranzosa che l’inviata riuscisse a ripristinare l’ordine e l’ospite. Insomma, tutto per un abbraccio.