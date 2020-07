Tragedia Rigossa, comunità sotto choc per Donato ed Asia

Ha destato profonda commozione in tutto il comprensorio cesenate la tragedia avvenuta ieri sera attorno alle 18.15 in via Rigossa dove – a causa di un drammatico incidente stradale – hanno perso la vita Donato Farro, 44 anni, e la figlia tredicenne Asia.

I due, dopo uno spensierato pomeriggio trascorso al mare, procedevano in sella ad uno scooter T-Max quando, forse per un attimo di distrazione o per l’eccessiva velocità, lo scooter ha invaso la carreggiata opposta da dove proveniva, in quell’istante, un furgone Iveco bianco con alla guida un 40enne di Rimini. Lo schianto è stato fatale: Donato ed Asia sono morti sul colpo. L’autista del camion, vedendoseli venire incontro, ha provato disperatamente a sterzare ma, in quel tratto, la strada è troppo stretta e l’uomo non ha potuto far nulla per evitarli.