Gozzoli: “Assembramenti non gestibili, sì a nuove regole”

Malgrado alcune notizie poco incoraggianti (come i cento giovani in quarantena a Cesena dopo che un 15enne è risultato positivo al Covid), in tutta la Romagna si va verso un graduale alleggerimento delle restrizioni introdotte all’indomani del 18 maggio con la riapertura di bar e ristoranti.

A Rimini, ad esempio, si potrà tornare a consumare drink anche in piedi – prima lo si poteva fare soltanto seduti ai tavoli – dopo le 21 e anche in asporto, anche se è in cantiere un giro di vite sull’attività dei minimarket.

Sul tema da registrare anche l’intervento del sindaco Gozzoli che, ieri, intervistato dall’edizione bolognese del Corriere della Sera, ha parlato di “assembramenti poco gestibili”, auspicando che – con la scadenza fissata al 14 luglio del decreto vigente – vengano eliminate alcune restrizioni: “In questi giorni – ha spiegato il primo cittadino di Cesenatico – abbiamo avuto qualche assembramento di troppo in alcuni stabilimenti balneari. La verità è che difficile in questi giorni gestire i flussi con tutte le restrizioni vigenti. Giorno dopo giorno, con l’estate che entra nel vivo, turisti e cittadini si lasciano sempre più andare. Alcuni eventi di richiamo in programma ad agosto potrebbero necessitare di maglie più larghe e l’auspicio è che qualcosa, in effetti, cambi”.