“Neppure un ‘grazie’ ad Onestini che, ogni giorno, promuove Cesenatico in radio”

Grande festa di compleanno, la scorsa sera, allo Spadafino Sea Restaurant di Cervia, dove la bella modella Ivana Mrazova, accompagnata dal suo fidanzato Gianluca Onestini, ha spento 28 candeline.

Una grande festa all’insegna dell’allegria e della buona cucina in compagnia di Gianmarco (il più giovane dei fratelli Onestini) e del manager Gianni Baldisserri.

E proprio quest’ultimo, pur in un’occasione di gioia e spensieratezza, ha voluto esprimere pubblicamente un suo personale rammarico: “Sono diverse settimane – spiega Baldisserri – che Gianluca Onestini, che in estate vive stabilmente nella nostra città, promuove la città di Cesenatico su un’emittente radiofonica di formidabile importanza quel è RTL 102.5. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 13 alle 15, con il Conte Galé e Raffaello Tonon, conduce infatti il programma ‘Miseria e Libertà’ durante il quale, in tante occasioni, parla di Cesenatico e delle sue eccellenze. Per la nostra città – spiega Baldisserri – si tratta di una vetrina di grande prestigio e di un’operazione di marketing territoriale che, considerando la platea nazionale degli spettatori di RTL, garantisce ogni giorno a Cesenatico un’enorme visibilità. Tutto questo, però, avviene nel più assordante silenzio delle istituzioni pubbliche e degli enti di promozione turistica che continuano, per qualche strana ragione, ad ignorare questa grande operazione promozionale. Da quando Onestini trasmette da Cesenatico, nessuno si è sentito in dovere di dirgli grazie o di offrirgli un caffè. E’ un comportamento che non fa onore alla tradizionale ospitalità romagnola, ma sopratutto è un atteggiamento che solleva tanti dubbi perché, soprattutto in un’estate così complicata, è davvero inconcepibile che si continui a svilire un’operazione mediatica di questa portata e, per altro, a ‘costo zero’ per la nostra comunità”.

