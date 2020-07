Nuovi tesori alla Malatestiana

Il primo manoscritto “Leone Magno, Sermoni”, databile tra il 1441 e il 1460 e scritto per Malatesta Novello, presenta le decorazioni del Maestro della farfalla. L’esemplare presenta una scrittura umanistica su testo a due colonne, di una sola mano, in inchiostro marrone, con titoli, incipit ed explicit in inchiostro rosso. Il codice, scritto da Giovanni da Epinal, come attestato dalla sottoscrizione, è stato decorato dal cosiddetto “Maestro della Farfalla”, il cui stile è caratterizzato dalle iniziali a nodi e dal bordo a girari con lo stemma malatestiano, contraddistinto dalla frequente raffigurazione di una farfalla nei bordi, nelle iniziali e negli spazi risparmiati del testo.

Il secondo invece contiene alcune opere di Sant’Agostino ed è databile tra il 1441 e il 1460. L’opera è attribuita alla mano di Giovanni da Magonza, su due colonne, in inchiostro marrone, con incipit, titoli, ed explicit in inchiostro rosso; prima legatura, con restauri dei secoli XVIII e XX. L’esemplare presenta iniziali maggiori in oro decorate a bianchi girari su fondo blu, rosso e verde, entro cornice quadrata in oro; lettere a pennello rosse e blu alternate; a c. 1r fregio a bianchi girari lungo i margini superiore e interno (a metà del quale è inserita la raffigurazione della farfalla), fregio miniato nell’intercolumnio Il codice fu scritto per Malatesta Novello ed è sempre stato conservato nella raccolta cesenate. Nel margine inferiore del f. 1r stemma di Malatesta Novello (steccato), entro ghirlanda e cornice rotonda, affiancato dalle iniziali M N turchine su fondo oro.