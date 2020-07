Bilancio, Sindaco: “Conti in ordine. Imu piattaforme ancora in forse”

Durante l’ultimo consiglio comunale è stato discusso e approvato con 11 voti favorevoli, 4 voti contrari e 1 astenuto, il rendiconto alla gestione 2019 del bilancio comunale. Il rendiconto 2019 mostra un avanzo di gestione di € 501.099,82 per la parte corrente e di € 257.265,17 per la parte destinata ad investimenti: entrambe le somme con l’approvazione degli schemi da parte del consiglio comunale potranno essere riutilizzate dall’Ente e saranno importanti per contribuire a fronteggiare l’emergenza finanziaria post Covid-19.

La gestione 2019 mostra dati importanti a partire da quello dei flussi di cassa, il 2018 si era chiuso con un fondo di cassa di € 5.830.325,53, sul 2019 si registra un ulteriore miglioramento che al 31 dicembre 2019 indicava un fondo di cassa di € 6.580.168,25. La disponibilità di questo fondo nel primo semestre 2020, pesantemente contrassegnato dall’emergenza sanitaria, ha consentito al Comune di Cesenatico di rinviare, posticipare oppure di annullare (come nel caso della Cosap), entrate correnti senza dover accedere a prestiti e quindi senza gravare sulla collettività.

Sul fronte investimenti nel 2019 sono stati impegnati € 7.454.985,25 che hanno in parte visto la conclusione delle opere nell’anno oppure in altri casi hanno visto la predisposizione dei progetti e la partenza lavori nel 2020. Tra le opere principali vanno segnalate la ristrutturazione del Municipio, il progetto videosorveglianza, gli interventi sul teatro comunale, la riqualificazione della piscina comunale, la sistemazione dei giardini al mare, il potenziamento della pubblica illuminazione, la manutenzione straordinaria delle strade, l’ampliamento dei cimiteri, i lavori al porto con l’innalzamento delle banchine e tutte le spese prodromiche ai progetti che a breve vedranno l’inizio lavori come la scuola via Torino, il progetto Ex Prealpi, il ciclodromo e la ciclovia del Pisciatello.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità mostra un dato molto elevato pari a € 28.959.939,03 dove a pesare in maniera preponderante sono le annualità Imu da piattaforme Eni sulle quali è ancora in essere un contenzioso presso la commissione tributaria regionale.