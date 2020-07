Torna CliCiak, ce n’è anche per Summertime!

La giuria ha assegnato il premio Miglior fotografia a Loris T. Zambelli per L’uomo del labirinto (segnalazione invece per Stefania Rosini per Summertime). Il premio per la Miglior serie fotografica cinema invece è andato a Enrico Chico De Luigi per Volevo nascondermi (segnalazioni per Greta De Lazzaris per Pinocchio e Federico Vagliati per Siberia), mentre quello per la Miglior serie fotografica tv lo ha vinto Gianni Fiorito per The New Pope (segnalazioni: Anna Camerlingo per Pezzi unici e Daniele Mantione per Rocco Schiavone 3). Ancora, il Premio Giuseppe e Alda Palmas, assegnato dall’organizzazione in accordo con la famiglia Palms, per un fotografo iscritto per la prima volta al concorso, è andato a Massimo Fabris per Il grande passo. Da quest’anno il premio speciale “Portrait, ritratto sul set” cambia nome e formula e a indicarlo è stata in questa nuova versione Piera Detassis che ha voluto premiare per la sezione bianco e nero Sara Petraglia (per una foto a Ennio Fantastichini sul set di Lontano lontano) e per quella a colori Enrico Chico De Luigi (per uno scatto a Elio Germano in Volevo nascondermi), con una segnalazione per Azzurra Primvera per il ritratto di Valentina Bellè a riposo sul set di Volevo fare la rockstar. Oltre a quelle premiate e segnalate, la mostre presenta una significativa selezione delle foto inviate quest’anno, foto che, terminata l’esposizione cesenate, passeranno in rassegna in diverse città italiane.

Le foto più belle a partire da domani, sabato 4 luglio, e fino a domenica 6 settembre, saranno raccolte in una esposizione a cura di Antonio Maraldi negli spazi della Galleria Pescheria, con i seguenti orari: mercoledì, giovedì e venerdì ore 12-19; sabato e domenica 10,30-12,30 / 16-19. Apertura serale straordinaria (ore 20,30-23) nei venerdì di luglio.