Investe una ragazza e scappa. Caccia al pirata della strada

I Carabinieri di Cesenatico stanno cercando un pirata della strada che si è macchiato di un atto ignobile. Il fatto si è verificato intono alle 00:30 nella notte tra venerdì e sabato quando una berlina 4 porte transitava in Viale dei mille direzione Valverde. All’incrocio con Viale Torino, secondo alcuni testimoni, aveva iniziato a girare a destra per poi fare subito un’inversione di marcia. Al centro della strada ha colpito violentemente una ragazza in sella alla bici che stava attraversando la via. Nell’impatto la ragazza è finita a terra rovinosamente, ma invece di fermarsi per prestare soccorso, chi era alla guida ha pensato bene di defilarsi. Il tutto sotto lo sguardo di alcuni testimoni che hanno subito chiamato ambulanza e poi riferito l’accaduto ai militari dell’Arma.

A detta dei presenti di tratta di una berlina 4 porte, grigio scuro, forse marca Opel che per paura o per nascondere altro ha pensato bene di peggiorare la propria situazione. Per fortuna la vittima dell’incidente non ha riportato serie e gravi conseguenze, ma a detta del personale sanitario è stata miracolata. Intanto i carabinieri sono al lavoro. Hanno già acquisito i filmati delle telecamere della sala giochi in angolo in quel tratto di Cesenatico e probabilmente estenderanno le indagini anche ai filmati della banca. Chiunque ha visto la scena e può fornire dettagli utili può contattare i carabinieri di Cesenatico.